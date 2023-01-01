بداية مأساوية للعام الجديد في أوغندا

توفي 9 أشخاص اليوم الأحد في أوغندا، خلال احتفالات العام الجديد، وذلك إثر حادث تدافع أمام أحد مراكز التسوق في كامبالا.

وحسب الشرطة الأوغندية، وقع الحادث أمام مركز “فريدوم سيتي” في كمبالا، بعد إطلاق الألعاب النارية احتفالا بدخول العام الجديد.

ووقع الحادث نتيجة التدافع الذي جاء بسبب الإهمال، والتهور من قبل الشباب، ولم توضح أية تفاصيل أخرى. وخلف الحادث، مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين.

وكانت الاحتفالات برأس السنة في أوغندا هذا العام الأولى منذ 3 سنوات، بعد رفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة “كوفيد-19 “.