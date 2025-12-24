بداية مثالية لـ“الخضر” بثلاثية نظيفة أمام السودان في “الكان”

استهلّ المنتخب الوطني الجزائري مشواره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بأفضل طريقة ممكنة، عقب تحقيقه فوزًا مستحقًا على منتخب السودان بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بالرباط، لحساب الجولة الافتتاحية لمباريات المجموعة الرابعة.

ودخل أشبال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، المباراة بقوة، إذ افتتح القائد رياض محرز، باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية، مانحًا “الخضر” أفضلية نفسية منذ الدقائق الأولى. وواصل محرز تألقه في الشوط الثاني بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 61، مؤكّدًا جاهزيته لقيادة المنتخب في هذا الموعد القاري.

وقبل صافرة النهاية، بصم البديل، إبراهيم مازة، على الهدف الثالث في الدقيقة 85، ليُتوّج الأداء الجماعي المميز للمنتخب الوطني، ويؤمّن فوزًا عريضًا في بداية المشوار.

وعرف الشوط الثاني إجراء بيتكوفيتش، على العناصر الأساسية في الشوط الأول، قبل أن يجري عدة تغييرات، حيث أشرك كلًا من إبراهيم مازة، أنيس حاج موسى، رامز زروقي، عادل بولبينة، وجوان حجام. في خطوة تهدف إلى منح نفَس جديد للتشكيلة وتجريب أكبر عدد ممكن من الخيارات.

كما شهد اللقاء تألق الحارس، لوكا زيدان، الذي كان في الموعد بتدخلاته الحاسمة. وساهم في الحفاظ على نظافة الشباك، إضافة إلى لفت الأنظار بمهاراته العالية في اللعب بالقدمين وتحكمه المميز في الكرة.

وحضر أنصار المنتخب الوطني بقوة في مدرجات الملعب، حيث ساندوا “الخضر” طيلة أطوار المباراة.