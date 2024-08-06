بداية مرحلة الطعون غدا.. إدراج 6 رغبات لاختيار التخصصات التي لم يوجه إليها الطلبة

كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية عبد الجبار داودي. أن 2،16 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا الجدد لم يتحصلوا على إحدى الرغبات الثلاث الأولى المعبّر عنها.

وقال داودي خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن الطلبة بإمكانهم إدراج 6 رغبات أخرى لاختيار التخصصات التي لم يوجهوا إليها بداية من ييوم غد الأربعاء وعلى مدار 3 أيام لاختيار تخصصاتهم بكل تمعن وتدقيق. مشيرا إلى أن النسبة المعلن عنها أمس والمقدرة بـ 70 بالمائة ممن تمت الموافقة على رغباتهم الأولى في عملية توجيه حاملي البكالوريا هي الأعلى منذ الاستقلال. وشهدت العملية دراسة معمقة بفضل استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي. وتطبيقات مطورة ما يعني تفعيل نظام الرقمنة في العملية.

وأشار المتحدث، إلى أن 65,3 بالمائة من الطلبة الجدد توجهوا إلى التخصصات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا. من بينهم 1200 طالب تم الموافقة على توجيههم نحو المدارس العليا التابعة للقطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ بوصوف بسيدي عبد الله. حيث توجد المدرسة العليا للأمن السيبراني كمؤسسة جامعية رائدة في تكوين الطلبة للتخصص في الأمن المعلوماتي.

45 إتفاقية بين جامعات جزائرية ودولية

هذا وذكر مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الجبار داودي. أنه تم إبرام 45 اتفاقية بين مؤسسات جامعية جزائرية وأخرى دولية. ما يعكس الانفتاح الكبير الذي يعنى بالشراكات بين الجزائر وبلدان العالم في مجال التعليم العالي.

وأكد ذات المتحدث، إلى وجود 35 برنامجا بحثيا وطنيا تم تبنيه من طرف المؤسسات الوطنية الكبرى استفاد منه 12 قطاعا بحثيا. حيث تم تحويل هذه المشاريع إلى منتوجات قابلة للتسويق تعزز من الاقتصاد الوطني الجزائري.