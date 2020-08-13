بداية من الأسبوع المقبل.. هذه خدمات “حلال” التي توفرها BNA

كشفت مديرة الصيرفة الاسلامية بالمديريةالمركزية للبنك الوطني الجزائري أمينة عثامنية، أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل الشروع في توفير خدمات الصيرفة الاسلامية على مستوى عديد الوكالات.

وتصل الصيرفة الاسلامية في نهاية سبتمبر المقبل إلى 32 وكالة على أن تعمم في نهاية ديسمبر المقبل على مستوى 48 ولاية.

وأوضحت أمينة عثامنية، في تصريح للاذاعة الوطنية، أن البنك قبل أن يطرح منتجاته الاسلامية، قام بدراسة للسوق لتحديد شرائح المجتمع الجزائري المتطلعة للصيرفة الاسلامية واقتراح منتوجات وفقا لهاته التطلعات.

وأشارت المتحدثة إلى طرح 9 منتجات في مرحلة أولى، خمسة منها متعلقة بالتوفير، وتضم خدمات منتجات تحت الطلب ( إيداع الاموال وسحبها في أي وقت وبدون أي زيادة) وحساب ودائع تحت الطلب وهو موجه للافراد والهيئات التي ليس لها أغراض تجارية كالجمعيات.

بالإضافة إلى الحساب الجاري الاسلامي الموجه للتجار والمؤسسات الربحية، وحساب التوفير الاسلامي بصيغتين الاولى تحت الطلب بدون أرباح والثانية بالأرباح تتراوح بين 50 و90 بالمائة حسب مدة تجميد الأموال وفق مبدأ المضاربة.

أما المنتجات الخاصة بالتمويلات، تقول عثمانية، هي 4، ثلاثة منها موجه للأفراد وهي صيغ المرابحة والمرابحة لشراء مسكن والمرابحة لشراء سيارة وشراء تجهيزات الكهرومنزلية والأثاث، إضافة إلى الصيغة الرابعة وهي الإيجار المنتهي بالتمليك الموجه للمهنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة.