بداية من الاسبوع المقبل .. إخراج 15 ألف طن من مخزون البطاطا

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بداية من الأسبوع المقبل الشروع في إخراج مخزون من البطاطا الموجهة للاستهلاك . ونشرت الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك أنه بداية من الاسبوع المقبل سيتم الشروع قي عملية إخراج 15 ألف طن من البطاطا.

وجاء هذا الإجراء من أجل إستقرار أسعار البطاطا في الأسواق بعد الارتفاع غير المبرر الذي عرفته أسعار البطاطا. على الرغم من وفرة الإنتاج من هذه المادة .

وتايعت الوزارة في بيانها تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من البطاطا لا تتعدى 40 دينارا، حسب تركيبة أسعار المنتجات الفلاحية التي أعدها مهنيو هذه الشعبة.

كما ان هذه العملية ستسمح بتزويد نقاط البيع الجوارية التي سيتم تنظيمها من قبل المؤسسات والدواوين تحت وصاية القطاع.

والجدير بالذكر ان السوق ممون حاليا بإنتاج ما قبل الموسمي في انتظار دخول الإنتاج الموسمي اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري.

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كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للخضر واللحوم، كمال بن ضيف. أن الدعم السنوي الموجه لمنتجي السلع الفلاحية بلغ أزيد من 11 مليار دج. وتوقع إنتاج 15 مليون قنطار من البطاطا.

وقال بن ضيف أمس، أن الدعم الذي يقدمه الديوان لمنتجي كل السلع الفلاحية يتعدى 1100 مليار سنتيم. في إطار صناديق التخصيص الخاص المعنية.

كما أوضح أن هذا الدعم يخص الشعب الفلاحية الإستراتيجية التي يعنى بضبطها الديوان والمتمثلة في البطاطا الموجهة للإستهلاك. بطاطا البذور والثوم والبصل والطماطم الصناعية التي تحول على مستوى 22 وحدة تحويل على المستوى الوطني.

فبالنسبة لشعبة الطماطم الصناعية، أكد بن ضيف أن الدعم الموجه عن طريق الديوان الموجه لمنتجي ومحولي هذه المادة بلغ 620 مليار سنتيم. مشيرا إلى إنه ينشط في هذه الشعبة اكثر من 3000 منتج.

وبخصوص بطاطا البذور، قال بن ضيف أن الدعم الموجه لها يتعدى 470 مليار سنتيم. بالإضافة كذلك فقد يصل الدعم الموجه لبطاطا الإستهلاك 90 مليار سنتيم فضلا عن الدعم الموجه لشعبتي الثوم والبصل.

أكد أنها ترتكز على توسيع مهامه وتطوير الشعب الفلاحية. وعدم الاكتفاء فقط بسياسة تخزين المنتوج. واخراجه في حالات الندرة او إرتفاع الأسعار قصد ضبط السوق.

وبلغة الأرقام، قال إن معطيات موسم 2020 -2021 بالنسبة للبطاطا الموجهة للإستهلاك، تبرز أن المساحة المغروسة من هذه المادة بلغت 118 هكتار. فيما قدر الإنتاج بـ 39 مليون قنطار. في حين تبلغ المساحة المغروسة خلال موسم 2021-2022 الحالي 51 الف هكتار مع توقع انتاج يصل الى 15 مليون قنطار.

كما أكد على أهمية رفع كمية إنتاج بذور البطاطا. مشيرا الى أن المساحة المبرمجة حاليا لغرس البذور تصل الى 65 الف هكتار.

و عن التحضيرات لشهر رمضان، أكد أن الديوان سيكون شريكا في أسواق الرحمة التي ستنشئها وزارة التجارة. قصد السماح للمواطن بانتقاء السلع الاستهلاكية بأسعار معقولة.