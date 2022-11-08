بداية من الجمعة القادمة..كل قطارات الخطوط الطويلة والجهوية تنطلق وتتوقف في محطة آغا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أشغال على الخط الرابط بين محطتي آغا والجزائر.

وحسب بيان الشركة، فإن كل قطارات الخطوط الطويلة والجهوية ما بين المدن ستنطلق وتتوقف في محطة آغا.

اما قطارات الضاحية ( الجزائر – العفرون – الجزائر ) – ( الجزائر – الثنية – الجزائر ) فستبقى تنطلق وتتوقف في محطة الجزائر.

وأضاف ذات البيان، أن مدة الأشغال ستنطلق الجمعة القادمة، وتدوم 4 أشهر، كما تتمثل هذه الأشغال في تجديد خطوط السكك والكهربة وتجديد أنظمة الإشارة والاتصالات.