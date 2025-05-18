بداية من الغد..انطلاق أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الاسلامي للتنمية

تحتضن الجزائر العاصمة، بداية من غد الاثنين، اشغال الاجتماعات السنوية ل2025 للبنك الاسلامي للتنمية (19-22 ماي)، بحضور ما لا يقل عن 2000 مشارك من 57 دولة عضو في المؤسسة المالية متعددة الاطراف. وهذا تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وستكون هذه الاجتماعات الموضوعة هذه السنة تحت شعار “تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة”، والتي تحتضنها الجزائر للمرة الثالثة. مناسبة للمشاركين والمتدخلين من شركاء تنمويين وقادة القطاعين العام والخاص. لبحث مواضيع مالية و اقتصادية هامة تخص التنمية وتعزيز الصمود الاقتصادي، والابتكار و الرقمنة كرافعة للتنمية الشاملة.

كما ستشكل هذه اللقاءات التي تقام بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، سانحة لتعزيز حضور الجزائر في سلاسل التمويل الإسلامي. من خلال عرض إنجازاتها في تطوير الصيرفة الإسلامية وأدوات التمويل المبتكر وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي برنامج الاجتماعات. التي تدوم أربعة أيام، العديد من الورشات و الجلسات الحوارية التي تتناول جملة من المواضيع على غرار الصيرفة الاسلامية و التحول الرقمي. و تنويع الاقتصاد من أجل تنمية مستدامة في الدول الاعضاء. وكذا تعزيز دور الاوقاف في هذه الدول.

وبالإضافة الى عقد منتدى القطاع الخاص، سيتم بالمناسبة ايضا اطلاق منصة الربط الخاصة بالبنك. من اجل تعاون جنوب-جنوب وكذا أزيد من 40 جلسة عمل ولقاءات عمل ثنائية. تخص عالم الريادة والأعمال. اضافة الى عقد مائدة مستديرة حول فرص الاستثمار و التجارة الحلال.

و من ضمن اللقاءات والفعاليات المقررة اجتماع المجلس الاعلى للأقصى علاوة على مائدة مستديرة. تخص المجلس الشرعي لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

و ستتوج الاجتماعات بالتوقيع على جملة من المشاريع واتفاقيات التمويل التي يوفرها البنك الاسلامي للتنمية.