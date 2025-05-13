بداية من اليوم.. أمطار جد غزيرة تضرب هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة على المناطق الشمالية للبلاد ، الشرقية، الوسطى وحتى الغربية بداية من اليوم الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، فإن تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة يرتقب أن يكون مرفوقا بتساقط حبات البرد، وبكميات تصل إلى 40 ملم، وهذا بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة يوم غد الأربعاء على الأقل.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، المدية والبويرة.

كما ستشهد ولايات تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، جيجل، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة، تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد، بكميات تتعدى 50 ملم، بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 06:00 صبيحة يوم غد الأربعاء على الأقل.

وأشارت ذات المصالح في تنبيه، إلى استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة 18:00 من نهار اليوم، على ولايات الشلف، مستغانم، عين تموشنت، وهران، تلمسان، غليزان، معسكر، سعيدة وسيدي بلعباس.

وأفاد تنبيه آخر، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم، ويستمر إلى غاية الساعة 21:00، وهذا على ولايات عنابة، الطارف، بسكرة وأولاد جلال.

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أمطار غزيرة بدءا من الغد.. والدرك الوطني يحذر مستعملي الطرقات

حذرت قيادة الدرك الوطني مستعملي الطرقات من التقلبات الجوية المنتظرة بداية من اليوم الثلاثاء.

ودعت قيادة الدرك الوطني، عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”. مستعملي الطرقات إلى توخي الحيطة والحذر واحترام المسافة الأمنية وتخفيض السرعة.

كما نصحت مستعملي الطرقات بعدم المغامرة وعبور الطرقات المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

للإشارة، كان الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية جوية خاصة، قد حذر من تساقط أمطار على ولايات تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، المدية والبويرة . وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة 9:00 صباحا إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 6:00 صباحا. إذ تتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20 و40 ملم.

كما حذر الديوان أيضاً من تساقط أمطار بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم في لايات تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة. برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، سكيكدة، باتنة، خنشلة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، وأم البواقي. بدءا من يوم غد الثلاثاء على الساعة 12:00 (منتصف النهار) إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 6:00 صباحا.

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