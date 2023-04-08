بداية من اليوم.. إرتفاع في درجات الحرارة على هذه الولايات

ستشهد درجات الحرارة إرتفاعا بداية من اليوم السبت على مجمل الولايات الشمالية للوطن خاصة الداخلية الغربية. مع أجواء مستقرة وصافية طيلة أيام الأسبوع.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من اليوم السبت بسبب هبوب رياح وتيارات من جنوبية إلى جنوبية غربية. مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وعن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، تفيد ذات النماذج، أن الأجواء ستبقى مشمسة ومستقرة على كافة الولايات الشمالية للوطن. بعد انقشاع الصباب والسحب السفلى خلال الصبيحة. غير أن الرياح ستبقى تخص الولايات الجنوبية مع تطاير للرمال وتشكل الزوابع الرملية.

أما عن درجات الحرارة، فستتراوح مابين 30 إلى 33 درجة على المناطق الغربية، ومن 25 إلى 30 على المناطق الوسطى. ومن 20 إلى 25 درجة على الولايات الشرقية، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب. غير أنها ستبقى منخفضة وباردة ليلا خاصة على شمال الصحراء، أين تتراوح مابين 1 إلى 4 درجات.

في المقابل، يبقى البحر من هادئ إلى قليل الإضطراب مع رياح لن تتعدى 30 كلم/سا على طول الشريط الساحلي.