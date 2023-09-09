بداية من اليوم.. التنصيب الرسمي للولاة المعينين

يشرف إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بدءا من اليوم السبت، على التنصيب الرسمي للولاة المعينين.

كما أشار بيان وزارة الداخلية، إلى أن التنصيب سينطلق من ولايات بومرداس، البليدة، تيسمسيلت.

في حين، أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأربعاء الماضي، حركة واسعة في سلك الولاة. كما مست الحركة أيضا الولاة المنتدبين. في حين، شملت إنهاء مهام 11 واليا وواليين 2 منتدبين.

أـ الولاة:

1ـ مولاتي عطا الله بصفته واليا لولاية الشلف.

2ـ نفلة سمير بصفته واليا لولاية أم البواقي

3ـ درامشي محمد أمين بصفته واليا لولاية سطيف

4ـ بريمي جمال الدين بصفته واليا لولاية عنابة

5ـ عيسى بولحية بصفته واليا لولاية مستغانم

6ـ روابحي عمر بصفته واليا لولاية معسكر.

7ـ يحياتن يحي بصفته واليا لولاية بومرداس

8ـ حرفوش بن عرعار بصفته واليا لولاية الطارف

9ـ مخبي محمد بصفته واليا لولاية تندوف.

10ـ شنوف ساعد بصفته واليا لولاية بني عباس

11ـ سبع ناصر بصفته واليا لولاية تقرت.

ب ـ الولاة المنتدبون:

1ـ بقريش يوسف بصفته واليا منتدبا لحسين داي

2ـ دلفي اليازيد بصفته واليا منتدبا للدار البيضاء

كما تم تحويل 9 ولاة، و5 ولاة منتدبين،

1ـ مرموري أمومن من ولاية تلمسان إلى سعيدة.

2ـ بودوح أحمد، من ولاية سعيدة إلى مستغانم.

3ـ جلاوي عبد القادر من ولاية المسيلة إلى عنابة.

4ـ محمدي فريد، من ولاية البيّض إلى معسكر.

5ـ نحيلة لعرج، من ولاية تيسمسيلت إلى المغيّر.

6ـ بشلاوي يوسف، من ولاية تيميمون إلى تلمسان.

7ـ عثمان عبد العزيز، من ولاية برج باجي مختار إلى تقرت.

8ـ غميرد إبراهيم من ولاية إن صالح إلى الشلف.

9ـ عيسات عيسى، من ولاية المغيّر إلى أم البواقي.

ب ـ الولاة المنتدبون:

1ـ بلهوان نشيدة من بئر توتة إلى درارية.

2ـ برتيمة عبد الوهاب، من درارية إلى براقي.

3ـ بولسان مروان، من رويبة إلى بئر توتة.

4ـ بن شاولية محمد أمين، من براقي إلى سيدي أمحمد.

5ـ زيناي عبد الوهاب، من الدبداب إلى الحراش.

في حين، تم تعيين 12 واليا جديدا. كما مست الحركة أيضا تعيين سبعة ولاة منتدبين جدد.

أولا الولاة:

1ـ أوشان إبراهيم، واليا لولاية البليدة.

2ـ مصطفى ليماني، واليا لولاية سطيف.

3ـ طيار نجم الدين واليا لولاية المسيلة.

4ـ بلعريبي نورالدين واليا لولاية البيّض.

5ـ نعامة فوزية واليا لولاية بومرداس.

6ـ مزيان محمد، واليا لولاية الطارف.

7ـ دحو مصطفى، واليا لولاية تندوف.

8ـ بوزايد فتحي، واليا لولاية تيسمسيلت.

9ـ سونة بن عمر، واليا لولاية تيميمون.

10ـ دحيمي عبد الرحمن، واليا لولاية برج باجي مختار.

11ـ حصحاص جمال الدين، واليا لولاية بني عباس.

12ـ بن جيمة عبد القادر، واليا لولاية إن صالح.

ب ـ الولاة المنتدبون:

1ـ نسيب نجية، واليا منتدبا لحسين داي.

2ـ يحمي جيلالي، واليا منتدبا لرويبة.

3ـ بن يوسف أحمد، واليا منتدبا لباب الواد.

4ـ رفسة نورالدين، واليا منتدبا للدار البيضاء.

5ـ بطيوي عبد الكريم، واليا منتدبا لبوزريعة.

6ـ رحماني عبد الرحمن، واليا منتدبا لبئر مراد رايس

7ـ عصماني نصر الدين واليا منتدبا للدبداب.

في حين، سمحت هذه الحركة بترقية 15 إطارا من سلك الأمناء العامين للولايات والولاة المنتدبين. كما مسحت الحركة رؤساء الدوائر والمدراء الولائيين لشغل وظائف ولاة وولاة منتدبين.