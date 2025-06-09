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بداية من اليوم.. رياح قوية وأمواج عالية تضرب هذه السواحل

بقلم عايدة.ع
بداية من اليوم.. رياح قوية وأمواج عالية تضرب هذه السواحل
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية، على السواحل الوطنية بداية من نهار اليوم الإثنين.

وفي تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية على سواحل مستغانم، تنس وبوهارون

كما ستشهد سواحل تنس، بوهارون، الجزائر، دلس وأزفون هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية، غدا الثلاثاء.

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