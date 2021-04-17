بداية من ماي القادم.. ماكرون يريد رفع الإغلاق التام

أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أنه يريد إعادة فتح المتاحف و المطاعم و المقاهي اعتبارا من منتصف شهر ماي القادم .

كما ينوي الرئيس الفرنسي اعادة فتح المؤسسات التعليمية نهاية أفريل أو بداية ماي.

و تزامنت هذه الإعلانات مع تخطي فرنسا عتبة مئة ألف حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا.

كما كشف الرئيس الفرنسي عن خطة لإنهاء الحجر الصحي في فرنسا بشكل تدريجي.

وجاء ذلك إثر اللقاء الذي جمعه بشكل افتراضي مع عدد من رؤساء البلديات، ليتبعه اجتماع آخر مع عدد من الوزراء في حكومة جان كاستكس.

وشدد ماكرون على ضرورة توخي “الحذر” وإنهاء الإغلاق الصحي بشكل تدريجي مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الوبائية لكل منطقة.

والهدف،من إعادة فتح المتاحف،حسب الوضع الوبائي لكل منطقة، تفادي فرض إغلاق صحي مثل الذي قررته السلطات الصحية الفرنسية بماي 2020.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر،قام الرئيس الفرنسي بتكريم جميع الضحايا كاتبا “توفى منذ بدء الجائحة مئة ألف فرنسية وفرنسي.

ليضيف:”نحن نتعاطف مع عائلاتهم وأقاربهم وأولادهم الذين فقدوا إما، أبا أو جدا أو أصدقاء…”

وكان غابرييل عطال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية قد أعلن سابقا بأن “الجمهورية ستنظم لاحقا تكريما وطنيا لضحايا كوفيد 19”.

وبتجاوز عتبة 100 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، تكون فرنسا قد التحقت ببريطانيا (127000 حالة وفاة) وإيطاليا (115000 حالة) اللتين تجاوزتا بدورهما عتبة المئة ألف وفاة.