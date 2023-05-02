بداية من هذا التاريخ.. أكثر من 3 ملايين متقاعد معني بالزيادات

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، جعفر عبدلي، أن أكثر من 3 ملايين متقاعد، سيستفيدون من الزيادات. وهذا بداية من جوان المقبل بأثر رجعي .

كما أوضح عبدلي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الفئة التي تتقاضى معاش تقاعد أقل من 20 ألف دينار جزائري ستستفيد من زيادة في التقاعد 5 بالمائة. بينما تقدر الزيادة بـ 4 بالمائة للمتقاعد الذي يتقاضى معاشا بين 20 ألف دينار جزائري إلى 50 ألف دينار جزائري. و الفئة الثالثة تخص المتقاعدين الذي يفوق معاشهم الـ 50 ألف دينار جزائري سيستفيدون بنسبة 3 بالمائة.

أوامر رئاسية بمراجعة المعاشات سنويا

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة معاشات التقاعد سنويا في الفاتح من كل ماي. ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإنه في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين. وإلى جانب الزيادات السابقة التي أقرها الرئيس، للمتقاعدين. وافق مجلس الوزراء على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد، سنويا، ابتداء من الفاتح ماي.