بداية من هذا التاريخ.. أكثر من 3 ملايين متقاعد معني بالزيادات
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، جعفر عبدلي، أن أكثر من 3 ملايين متقاعد، سيستفيدون من الزيادات. وهذا بداية من جوان المقبل بأثر رجعي .
كما أوضح عبدلي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الفئة التي تتقاضى معاش تقاعد أقل من 20 ألف دينار جزائري ستستفيد من زيادة في التقاعد 5 بالمائة. بينما تقدر الزيادة بـ 4 بالمائة للمتقاعد الذي يتقاضى معاشا بين 20 ألف دينار جزائري إلى 50 ألف دينار جزائري. و الفئة الثالثة تخص المتقاعدين الذي يفوق معاشهم الـ 50 ألف دينار جزائري سيستفيدون بنسبة 3 بالمائة.
أوامر رئاسية بمراجعة المعاشات سنويا
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة معاشات التقاعد سنويا في الفاتح من كل ماي. ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإنه في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين. وإلى جانب الزيادات السابقة التي أقرها الرئيس، للمتقاعدين. وافق مجلس الوزراء على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد، سنويا، ابتداء من الفاتح ماي.
كما أوضح شرف الدين بوضياف الزيادة في معاشات المتقاعدين التي أقرها رئيس الجمهورية اعتبارا من الفاتح ماي لكل سنة. انه قرار يهدف الى تحسين الإطار المعيشي لهذه الفئة من المجتمع.
وأضاف ذات المسؤول لدى استضافته في القناة الإذاعية الأولى ان هذه الزيادات التي استفاد منها العمال والمتقاعدون والتي كانت بدايتها في جوان 2020. أين تمت مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، ليليها قرار الاعفاء من الضريبة على الأجر لمن يتقاضون دخلا لايتجاوز الـ 30 ألف دينار. ليأتي في مارس 2022 قرار اعادة النظر في النقطة الاستدلالية وبعدها قرار رفع الأجور في 2023.
هي حزمة من القرارات هدفها تحسين القدرة الشرائية ودعم الطبقة الشغيلة والمتقاعدين في الجزائر يقول ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خاصة بعد الآثار التي خلفتها جائحة كورونا وما ترتب عنها من ركود اقتصادي عالمي.