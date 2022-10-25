بداية من هذا التاريخ.. 26 ألف مكتتب يختارون مواقع سكناتهم

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، أن القطاع أعطى الفرصة لـ46 ألف مكتتب لدفع الشطر الأول. كما أوضح الوزير، أن 26 ألف مكتتب قاموا بتسديد الشطر الأول.

كما أشار وزير السكن، إلى أن هذه المجموعة، قبل نهاية شهر نوفمبر من أجل اختيار مواقع سكناهم. إضافة إلى تسديد الشطر الثاني.

وبالمقابل، قال بلعريبي، في تصريح للصحافة، على هامش زيارته لبعض مشاريع سيدي عبد الله، إن الإشكالية مطروحة في العاصمة. مشيرا إلى أن القطاع في تواصل مع السلطات المحلية لتوطين المشاريع الأخيرة لعدل في الولاية.

وقررت الحكومة من خلال وزارة السكن والعمران، التكفل بمكتتبي وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل 2”. الذين لم يتمكنوا من دفع مستحقات الشطر الأول من سكناتهم، لعدم توفر برنامج سكني.

في حين، رخصت الحكومة للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة بمعدل 100 من المائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية. في إطار إنجار شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار من 15000 مسكن بعنوان سنة 2023.

كما يندرج هذا الشطر في إطار تنفيذ مخطط الحكومة بعنوان الخماسي “2020-2024”. الذي قرر برنامج أربعين ألف مسكن بهذه الصيغة ضمن المليون وحدة المقررة. بغية ستيعاب الاحتياجات المسجلة والتي لم يتم تلبيتها لفائدة مكتتبين مؤهلين لم يتمكنوا من دفع الشطر الأول لعدم توفر برنامج.