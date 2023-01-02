بداية من هذا الثلاثاء.. إنطلاق حملة ضد منتجات برموز وألوان تسيء إلى عقيدة وقيم الجزائريين

بداية من هذا الثلاثاء ستنطلق الحملة التحسيسية الوطنية حول “المنتوجات التي تحمل رموز وألوان تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري” التي اطقتها وزارة التجارة وترقية الصادرات وتدوم أسبوع.

وحسب بيان ذات الوزارة هذه الحملة أطلقت من أجل نشر الوعي لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين “حول المخاطر والعواقب السيئة التي تنجر عن تداول مثل هذه المنتوجات في السوق الوطنية”.

وأضاف البيان هذه الحملة ستساهم فيها عدة قطاعات وهيئات، وتمس كافة التراب الوطني، تعطى إشارة الإنطلاق من مقر وزارة التجارة وترقية الصادرات، عبر تقنية التحاضر عن بعد. وعلى مستوى مديريات التجارة الجهوية والولائية للتوعية حول وجود هاته المنتجات في السوق الوطنية “وتواجدها في بيوتنا ومساجدنا ومحيطنا بشكل عام، خاصة وأنها طالت ألعاب الأطفال، الأدوات المدرسية، الملابس وحتى المصحف الشريف.

كما انه سيكون شعار هذه الحملة “احم عائلتك، حذار من المنتوجات التي تحمل الوان ورموز منافية للعقيدة وقيمنا الأخلاقية” تنظيم حملات تحسيسية في الساحات العمومية والمراكز التجارية والجامعات ومراكز التكوين والمراكز الثقافية وتنشيط حصص تفاعلية عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإرسال رسائل قصيرة للتوعية عبر شبكات الهاتف النقال.