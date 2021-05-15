بداية من يوم غد.. سحب إستدعاءات “البيام” و”الباك”

سيكون بداية من يوم غد التلاميذ المقبلين على إجراء إمتحانات شهادة التعليم المتوسط وكذا شهادة البكالوريا لسحب إستدعاءاتهم.

ووفق الرزنامة المعلن عنها من قبل الوزارة التربية لتواريخ سحب إستدعاءات المقبلين على إجتياز شهادات السانكيام والبيام والباك.

وحسب ذات الرزنامة تنطلق غدا الأحد عملية سحب إستدعاءات شهادة “البيام” للمتمدرسين والأحرار من 16 ماي إلى 17 ماي 2021

اما فيما يخص سحب إستدعاءات إمتحان شهادة “الباك” بالنسبة للمتمدرسين والأحرار فسيكون من 16 ماي إلى 24 ماي 2021.

وكانت عملية سحب إستدعاءات شهادة التعليم الإبتدائي “السانكيام” إنطلقت يوم2 ماي إلى غاية 2 جوان 2021.

كما حددت الوزارة في وقت سابق عن تواريخ إجراء الإمتحانات الرسمية للأطوار التعليمية الثلاث للسنة الدراسية 2021/2020.

إمتحان شهادة التعليم الإبتدائي “السانكيام” سيكون يوم الأربعاء 2 جوان 2021 .

إمتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام سيكون بداية من الثلاثاء 15 إلى الخميس17 جوان 2021 .

إمتحان شهادة البكالوريا “الباك” سيكون بداية من يوم الأحد 20 إلى الخميس 24 جوان القادم.