بداية من 2027: استقرار في أسعار اللحوم الحمراء

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد مهدي، عن استقرار كبير في اسعار اللحوم بداية من السنة المقبلة.

وأوضح وزير الفلاحة، أن الاستقرار في أسعار اللحوم، راجع إلى عدة عوامل . منها التكفل بالصحة الحيوانية بشكل جاد. وتوفير الأعلاف بشكل كبير لا سيما الشعير والتي على مدار السنة كانت مطلب المربين.

إضافة إلى التعريف بالقطيع عن طريق وضع شرائح الكترونية من أجل تتبع الحيوانات ما يمكن من معرفة العدد الدقيق للثروة والتأكد من عدم ذبح الانثى.

