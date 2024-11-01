بداية نقل المواطنين لمشاهدة الإستعراض العسكري

شرعت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر صبيحة اليوم، في نقل المواطنين الراغبين في حضور الإستعراض العسكري الذي سيقام اليوم الجمعة بمحاذاة جامع الجزائر إحتفالا بالذكرى الـ70 لاندلاع الثورة المجيدة.

واصطفت الحافلات عبر كل بلديات العاصمة و15 مقاطعة إدارية صبيحة اليوم بالنقاط المخصصة من أجل نقل المواطنين مجانا. نحو منتزه الصابلات لمشاهدة الإستعراض العسكري. حيث تم برمجت نقل المواطنين من الساعة السادسة إلى الثامنة صباحا والعودة ستكون مباشرة بعد انتهاء الإستعراض.

وقالت آسيا زايدي المكلفة بالإعلام بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، أنه تم تسطير برنامج خاص للإحتفال بالذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة بداية من مساء اليوم عن طريق الحافلة المكشوفة التي تم تحويلها إلى متحف متنقل. وهي مكشوفة كل أيام الأسبوع.

وأضافت المتحدثة، في تصريح “للنهار”، أن المؤسسة قد برمجت رحلات مجانية ذهابا وإيابا نحو متحف المجاهد للتعرف على الثورة التحريرية وطيلة الأسبوع. بالإضافة كذلك إلى رحلة نحو القصبة برفقة مرشد سياحي تابع للمؤسسة.

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