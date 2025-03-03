بداية بيع قسيمة السيارات 2025 .. وهذا جديد هذا العام

إنطلقت عملية بيع قسيمة السيارات لسنة 2025 يوم السبت أوّل مارس عبر مكاتب البريد، وكذا قباضة الضرائب.

وحسب منشور لمنظمة حماية المستهلك عبر صفحتها على الفيسبوك بإمكان أصحاب المركبات إقتناء قسيمة السيارات إلكترونيا .

وأكد المنظمة أنه سيكون من الممكن الحصول على قسيمة السيارات لعام 2025 في الفترة ما بين 1 و31 مارس إلكترونيا دون التنقل لمصالح الضرائب او وكالات البريد .

وأضاف المنشور أن الجديد هذا العام هو أن عرض القسيمة على الزجاج الأمامي يصبح اختياريًا لمن اختاروا الشراء عبر الإنترنت.

وتهدف هذه خطوة إلى تجنب المشاكل المرتبطة باللصق غير الدقيق أوالإزالة الصعبة للملصق في نهاية العام.