بداية من اليوم.. منع مؤقت لسير الشاحنات على هذا الطريق السيار

تعلم الجزائرية للطرق السيارة مستعملي الطريق السيار (A2) أن قرار تحويل حركة سير مركبات الوزن الثقيل يدخل حيز التنفيذ اليوم ابتداءً من منتصف النهار.

ووفقا لبيان الوكالة تحويل حركة سير هذه المركبات على مستوى المنشأة الفنية OA 203 بالنقطة الكيلومترية 108+660 ببلدية ذراع لعطش، ولاية البويرة.

ويأتي هذا القرار في إطار أشغال الصيانة المتمثلة في عملية إصلاح واستبدال وصلات التمدد.

وأوضح البيان أنه تم تحويل مركبات الوزن الثقيل مؤقتا كمايلي:

المتجهة نحو الجزائر تمر عبر محول البويرة شرق (الصوندا) عبر الطريق الاجتنابي الشرقي لمدينة البويرة.

بينما ثم الطريق الوطني رقم 05 حتى الالتحاق بالطريق السيار عند مدخل الكاليتوس ببلدية قادرية.