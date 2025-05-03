بداية من الغد ..  بيع الأضاحي المستوردة بولاية بومرداس 

ستطلع علمية بيع الاضاحي المستورة للمواطنين عبر مختلف دوائر ولاية بومرداس بداية من الغد الأحد.

وتعلم مصالح ولاية بومرداس المواطنين بأن عملية البيع الحر للأضاحي المستوردة على مستوى نقاط البيع ستنطلق ابتداءً من يوم الغد على الثامنة صباحا.

وأكدت المصالح ذاتها في بيانها أنه قد تم تحديد سعر بيع الأضاحي المستوردة بـ 40.000 دج، أي 4 ملايين سنتيم.

كما تدعو المواطنين الراغبين في اقتناء الأضحية المستوردة التقرب من نقاط البيع مرفوقين بـ:

بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.

بطاقة الدفع الإلكتروني.

وأشارت مصالح الولاية إلى إمكانية الدفع نقدًا بالنسبة للمواطنين الذين لا يحوزون على بطاقة الدفع الإلكتروني.

وهذا بهدف تسهيل وتسريع عملية البيع، وتفادي تكرار عملية الإقتناء وسيكون التسجيل يتم ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية .

وتأكد مصالح الولاية أن عملية بيع الأضاحي المستوردةتبقى مستمرة إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة، حتى نفاذ الكمية المخصصة للولاية.