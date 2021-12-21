بداية تسويق لقاح “كورونافاك” خلال أسابيع قليلة

كشفت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية عن بداية تسويق لقاح “كورورنافاك” المنتج بالشراكة بين مجمع صيدال والمخبر الصيني “سينوفاك“خلال اسابيع قليلة.

واكد كامل منصوري المدير العالم للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية انه “في اطار مشروع صنع مجمع صيدال للقاح المضاد لكوفيد-19 بمرافقة المجمع الصيني سينوفاك فقد تم تصنيع هذا اللقاح فعليا وهو يستجيب للمعايير الدولة”.

وتابع ذات المسؤول قائلا “نأمل تسجيل اللقاح قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري وسيتم تسويقه في غضون أسابيع قليلة”.

هذا حظي اليوم كامل منصوري اليوم بإستقبال من طرف من طرف وزير الصناعة الصيدلانية لطفي جمال بن باحمد والمدير العام لسينوفاك والوفد المرافق له

وللتذكير فإن الجزائر شرعت في 29 سبتمبر في الإنتاج المحلي للقاح مضاد لفيروس كورونا “كورونافاك” بالشراكة مع شركة “سينوفاك” الصينية في موقع قسنطينة.

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إستقبل وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، بمقر الوزارة الرئيس المدير العام لمخابر “سينوفاك” الصينية غاو كيونغ.

وأشاد وزير الصحة بمستوى العلاقات التي تربط البلدين التي تعود إلى ستينات القرن الماضي. حيت تعتبر الصين اول دولة غير عربية اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك.

ومن جهته أثنى الرئيس المدير العام لمخابر “سينوفاك” على الثقة التي وضعتها الحكومة الجزائرية بنظيرتها الصينية بصفة عامة. وبشكل خاص في المخابر التي يشرف على تسييرها ، من خلال لجوئها إلى إقتناء اللقاح الخاص بفيروس كورونا. كما أشاد بالتسهيلات التي أقرتها الجزائر لفائدة مخابر “سينوفاك”.

وقد إستمع الوزير إلى جملة الشروحات المقدمة من قبل المدير العام لمخابر “سينوفاك” تضمنت التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 عند الأطفال والنساء الحوامل والنساء المرضعات.

وأضاف الجانب الصيني إمكانية تبادل الخبرات و الاطلاع على الدراسات التي أجريت في هذا الجانب.