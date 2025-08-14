بداية متعثرة لـ بن يطو في افتتاح الدوري القطري

استهل الدولي الجزائري محمد بن يطو، مشواره في الموسم الجديد من الدوري القطري، بخسارة قاسية رفقة نادي السيلية أمام نادي الريان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة.

وشارك بن يطو أساسيًا في تشكيلة السيلية، وحاول تقديم الإضافة الهجومية. غير أن دفاع الريان كان في الموعد ونجح في الحد من خطورة هجوم منافسه.

وبهذه النتيجة، يبدأ السيلية موسمه الجديد بخيبة أمل. وسط تطلعات لتصحيح المسار سريعاً والتدارك في الجولات المقبلة.

من جهته، يسعى بن يطو للعودة بقوة في اللقاءات القادمة. من أجل قيادة فريقه لتحقيق نتائج أفضل والمساهمة بأهدافه وخبرته في تحسين أداء السيلية.