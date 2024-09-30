بداية من الغد .. إنطلاق عملية التلقيح ضد الملاريا والدفتيريا بعدد من ولايات الجنوب 

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عملية تلقيح واسعة النطاق على عدد من ولايات الجنوب ضد داء الملاريا والدفتيريا.

ووفقاً لوزارة الصحة فإن عملية تلقيح واسعة النطاق ستنطلق، غدا الثلاثاء، ببرج باجي مختار وتيمياوين وعين قزام وتين زواتين.

وتشمل عملية التلقيح كل المواطنين والقاطنين بالولايات المعنية. وفي هذا الإطار تم تسخير طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية، لنقل شحنة كبيرة من الأدوية واللقاحات. بهدف الوقاية من داء الملاريا والدفتيريا، لفائدة كل من ولايات تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار.

كما أشرف اليوم وزير الصحة رفقة المدير العام للحماية المدنية على انطلاق القافلة الطبية للحماية المدنية من مطار بوفاريك العسكري إلى ولايتي برج باجي مختار وإن قزام.

وتضم القافلة 33 طبيبا و 22 ممرضا، ومزودة بمستلزمات طبية، لقاحات، ووسائل الحماية وأدوية. و11 سيارة إسعاف طبية.