بدة: جئت لوقف الانحرافات في قطاع الصناعة ووجدت نفسي اليوم في السجن

استأنف قاضي الجلسة في قضية محاكمة الذراع المالي للنظام السابق علي حداد المحاكمة بعد توقيفها للاستراحة لمدة ساعة من الزمن.

القاضي ينادي على المتهم وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب

بدة : انا كنت برلماني كلفني الوزير بقطاع الصناعة لاعادة النظر في بعض القوانين والمراسيم أي مكلف بتقييم قطاع الصناعة بعد عدة انحرافات وشغلت المنصب لمدة شهرين ونصف

بدة: سيدي الرئيس قرار الإحالة لم ينصفني والخبرة في الصفحة 10تقول محجوب أمضى علي مقرر تقني بدون زيارة ميدانية الخبرة والمستشار المحقق قلت له جمدت التراخيص ودفتر الشروط الذي اقره الوزير السابق.

بدة: مقرر التركيب حازت عليه شركة سافام ، المديرية العامة للتطوير الصناعي هو المسؤول الاول وبإمكانك سماعه وعليه تم سماع السيد علوان، وتعرض للمساءلة حول المقرر محل الشبهة، بدة: كل المقررات خضعت للدراسة طبقا للقانون وطلبت من المستشار إعادة النظر خلال التخقيق لانه لم يعثروا على اي شبهة في حقي،

بدة: تم سما علوان الذي بدوره صرح أنه وقتها انه َكان في عطلة ثم تم سماع أعضاء اللجنة، التي اقرت والحت على سماع بوعطة نعمان.

القاضي متهكما لبدة : يعني الوزارة كانت “سايبة”

محجوب: الملفات كثيرة وهذه الرسالة تقول درست

بدة سوف اتلو عليك نص الرسالة

القاضي: القاضي مطلع على الملف هكدا تعتبر اهانة القاضي الذي لا يطلع على الملف قبل المحاكمة لا يعتبر قاضي

بدة: حاشا سيدي الرايس

القاضي :تفضل

بدة انا غادرت الوزارة في 17 اوت بعدها ليس لي اي غلاقة بأي مشروع

بدة: بالنسبة للتبديد لتحديد الأثر المالي والخبرة فيها 11 صفحة حددت المسؤلية لـ”أوندي”، راني وحدي في البوكس بسبب هذا المقرر

القاضي: خلفي ربيعة ماذا تعمل عندها

القاضي: كانت أمينة العامة مكلفة بلجنة المراقبة التقنية للتراخيص

القاضي: قولي بعدها وين راحت بدة للافسيو

القاضي: عاود قولي بصوت مرتفع

بدة: للافسيو

القاضي:هذا هو تعارض المصالح

بدة متعحبا: لي أنا تعارض المصالح

بدة: أنا لم أنه مهاهمها لما غادرت الوزارة تركتها بمنصبها تعمل لما جاء يوسفي أنهى مهاهمها

القاضي:وين راحت تخدم

بدة: عند حداد