بدة محجوب: كنت وزيرا للصناعة مدة 3 أشهر في حكومة تبون

رد اليوم وزير الصناعة السابق، بدة محجوب، على أسئلة قاضي محكمة سيدي امحمد، في ملف تركيب السيارات.

وقال بدة مجوب “كنت وزيرا للصناعة لمدة ثلاثة أشهر فقط ، من ماي الى اوت، وكنت في حكومة تبون”.

وأضاف “أنا أول وزير من تكلم عن استيراد السيارات ، أنا أول من قال انني غير راضي على الوضع”.

وأورد بدة “أمضيت 6 مقررات في 6 أنواع سيارات خاصة بمصنع للعرباوي”.

وأكد وزير الصناعة الأسبق أنه لم تكن أي إشارة لدفاتر الشروط ، ولم يتم تبليغه من طرف اي اطار بالوزارة بعدم قانونية دفاتر الشروط.

وأضاف “كنت اساعد من يريد الاستثمار، لما قدمت لوزارة الصناعة وجدت اللجنة التقنية في الديوان، ونقلتها خارجا لمنحها استقلالية، احترمت المرسوم التنفيذي 2074”.

وسأل القاضي، محجوب بدة “هل مقررات عرباوي مطابقة للشروط، وهي 6 مقررات؟”.

ورد بدة “قبل امضاء أي مقرر، يجب ان يكون مطابقا من قبل الامين العام، قبل ان يعطيني اي ملف لامضاءه، يجب أن يطابق كل الشروط”.

وأشار بدة أنه بعد إمضاءه للقرار، غادر الوزارة، والوزير الذي جاء بعده لم يلغي هذه المقررات.

وأكد بدة أن عرباوي لم يستفد من السي ان اي في 2017 لما امضى المقررات.

القاضي: لديك التصريح الكاذب بتهمة عدم الكشف عن حساب في 11 مليون دينار

بدة: نسيت سهوا الوثيقة التصريح نسيته في المنزل

القاضي: لديك عقار في المرادية

بدة: اشتريته على ثلاثة شقيقات ورثنه وهو عبارة عن قبو

بدة: صرحت بكل شيء نسيته فقط

القاضي: بخصوص دار النشر التي تمتلكها

بدة: انا كنت استاذ جامعي و كنت شريكا في شركة دار المدار، لما أصبحت وزيرا، شطبت تلك الشركات وقمت بحلها

القاضي: لما كنت وزيرا كانت لديك هذه الشركات وكانت تنشط

بدة: الشركات كانت فيها مشاكل، لهذا تم تعطيل حلها بقيت الاجراءات فقط عند المصفي

الوكيل: العرباوي استفاد من 6 مقررات من بينهم 208 و209

بدة : الملف يصلني فقط للامضاء، يعني عندما يصلني يكون موافقا عليه من المصالح المختصة.

الوكيل: هل من المعقول أن تلغي مقررين، ثم توافق عليهما بعد يومين؟

بدة: لما يصل المقرر يعني انه مقبول للإمضاء والموافقة، ليس لدي علم بان الملف فيه تحفظات.