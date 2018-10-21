بدة محجوب يهنئ الصحفيين الجزائريين بيومهم الوطني

هنأ وزيرالعلاقات مع البرلمان بدة محجوب، اليوم الأحد،الأسرة الإعلامية،كاملة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة.

وفي منشورفايسبوكي له عبرالصفحة الرسمية للوزارة قال محجوب “بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للصحافة، المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة.

الذي أقره رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، تشرف معالي وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة بتقديم خالص التهاني.

وأطيب الأماني لكافة الصحفيين والإعلاميين وكل الأسرة الإعلامية، متمنيا لهم التوفيق في أداء رسالتهم النبيلة خدمة للصالح والرأي العام”.