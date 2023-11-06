بدخول الجديد.. هل ستنخفض أسعار السيارات المستعملة !؟

تشهد الجزائر، دخول غير مسبوق للسيارات والمركبات، الجديد عبر مختلف الموانئ، ما طرح التساؤلات لدى الشعب والمواطنين ما إذا ستعرف أسعار السيارات المستعملة انخفاضا.

وكان لسماسرة السيارات حديث مطول حول هذا الطرح التساؤلي، أين كشفوا بأن أسعار السيارات المستعملة، لن تشهد انخفاضا كبيرا، بدخول السيارات الجديدة.

كما أشار المتحدثون، إلى أنهم يتوقعون انخفاض الأسعار بنسبة بين 10 إلى 20 بالمائة كأقصى تقدير. وهذا بالنسبة للسيارات التي يفوق سعرها 150 مليون سنتيم.

أما السيارات التي تقل عن 150 مليون سنتيم، فأسعارها تبقى مستقرة ولن تشهد انخفاضا.

انخفاض سعر “فيات 500” الجزائرية

وبخصوص سيارات فيات التي سيتم إنتاجها في الجزائر، فمن المتوقع أن تنخفض أسعارها.

وأعلن وزير الصناعة في وقت سابق، أن أول سيارة من نوع فيات مصنعة بالجزائر، ستدخل في السوق الجزائرية شهر ديسمبر المقبل.

ومن جهته، أوضح مسؤول شركة فيات بالجزائر، أنه سيتم إنتاج 90 ألف سيارة من نوع fiat بالجزائر في السنة، بـ3 أنواع. فيما سيتم إنتاج نوع رابع مع حلول سنة 2026.

في حين أكد المستشار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أحمد زايد، أن السيارة المصنعة في الجزائر يمنع استيرادها. وأن الأولوية تمنح للمنتوج الوطني. حيث يتم تسهيل كل الإجراءات لاقتنائها.

هذه أسعار السيارات المستعملة

وعرضت سيارة كادي سنة 2014 بسعر 280 مليون سنتيم، وسيارة 208 سنة 2015 بسعر 250 مليون سنتيم. وسيارة سكودا سنة 2016 بسعر 300 مليون سنتيم.

فيما تم عرض سيارة ايبيزا سنة 2016 بمبلغ 300 مليون سنتيم، وسيارة Hyundai سنة 2014 بـ180 مليون سنتيم. وسيارة ستيبواي سنة 2019 بسعر 290 مليون سنتيم.

كما عرضت سيارة بيكانتو سنة 2015 بسعر 240 مليون سنتيم، وسيارة 207 سنة 2012 بسعر 160 مليون سنتيم. وسيارة غولف سنة 2016 بسعر 170 مليون سنتيم.

كما تم عرض سيارة كومبيس سنة 2012 بسعر 180 مليون سنتيم، وسيارة سبارك سنة 2014 بسعر 120 مليون سنتيم. وسيارة سيمبول سنة 2016 بسعر 260 مليون سنتيم.

وكذا سيارة غولف سنة 2014 بـ260 مليون سنتيم، وسيارة 308 سنة 2014 بسعر 260 مليون سنتيم. وسيارة إيبيزا سنة 2018 بسعر 320 مليون سنتيم، وسيارة سايل سنة 2011 بسعر 155 مليون سنتيم.