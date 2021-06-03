بدران:”أشكر بلماضي كثيرا على ثقته ومواجهة موريتانيا كانت صعبة”

واجه سهرة اليوم الخميس بملعب تشاكر المنتخب الوطني مُنتخب موريتانيا في مُباراة ودية تحضيرية تحسبا لتصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر، وهي المُباراة التي إنتهت بفوز الخضر برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد في تحذير مُباشر لمالي وتونس المُنافسين القادمين.

المدافع المحوري عبد القادر بدران قال عقب المواجهة:”بداية المواجهة كانت صعبة جدا لأن المنتخب الموريتاني تجمع في الخلف ودافع بشكل جيد لكن بعد ذلك دخلنا في اللقاء واستطعنا التقدم في النتيجة، المنتخب الموريتاني إستطاع التعديل لكن تعليمات الكوتش جمال بلماضي ما بين الشوطين ودخول بعض اللاعبين مكننا من تسجيل ثلاثية آخرى”.

“لدينا الكثير من العمل لنقوم به في المستقبل خاصة بعودة لاعبينا الكبار على غرار رياض محرز والحارس رايس وهاب مبولحي، هذه مُشاركتي الأولى رفقة الخضر طيلة أطوار اللقاء بما أنه سبق لي المُشاركة في التربصات السابقة، قمت بواجبي فقط في مواجهة اليوم وأشكر الناخب الوطني جمال بلماضي على ثقته وسأسعى لتشريف ثقته في المستقبل والعمل أكثر”.