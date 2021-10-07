بدران: أتشرف بثقة بلماضي

عبّر مدافع الوفاق السابق والترجي التونسي، عبدالقادر بدران، عن سعادته بدعوة الناخب الوطني جمال بلماضي، لحضور تربص الخضر تحسبا لمباراة الجولة الثالثة من تصفيات المونديال امام النيجر غدا الجمعة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقال بدران خلال الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني، إنه يتشرف بثقة الناخب، من خلال استدعائه لكل تربصات الخضر، مشيرا الى جاهزيته لتعويض غياب المدافع بلعمري إن أتاحت له الفرصة والمشاركة في مباراة الغد.

وأضاف:”اذا كانت لي فرصة اللعب أمام النيجر أو أي مباراة رسمية، فانأ حاضر وسأعطي صورة حسنة لي وللمنتخب وأكون عند حسن ظن الناخب”.

وحول أرضية ملعب تشاكر، اندهش بدران من حالة الأرضية الكارثية التي كانت عليها خلال لقاء جيبوتي، مؤكدا أنه ومنذ صغره يتدرب على هذه الأرضية ولم تصل الى هذا المستوى الكارثي.