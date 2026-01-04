بدران أساسيا وينهزم رفقة ضمك أمام الهلال السعودي

تعرّض قائد نادي ضمك، الدولي الجزائري عبد القادر بدران، رفقة فريقه لهزيمة أمام نادي الهلال، في المباراة التي جمعت الطرفين ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وجاءت خسارة ضمك أمام كتيبة الهلال المدججة بالنجوم، في لقاء عرف تفوقا واضحا لنادي الهلال، من حيث السيطرة وصناعة الفرص.

وافتتح نادي الهلال باب التسجيل في الدقيقة الخامسة والثلاثين عن طريق اللاعب داروين نونيز. قبل أن يضيف ماركوس ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والخمسين، مؤكدا أفضلية فريقه في اللقاء.

وشارك عبد القادر بدران أساسيا في المباراة وقاد الخط الخلفي لنادي ضمك. غير أن الضغط المتواصل من هجوم الهلال صعّب من مهمة الدفاع. لتنتهي المواجهة بخسارة جديدة في رصيد فريقه ضمن مشوار الدوري.

وتسعى تشكيلة ضمك إلى تدارك هذه الهزيمة والعودة إلى سكة النتائج الإيجابية خلال الجولات المقبلة، من أجل تحسين موقع الفريق في ترتيب دوري روشن السعودي.