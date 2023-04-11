بدران :”أصبحنا نتلقى أهدافا غريبة في الدوري السعودي”

عبّر مدافع ضمك السعودي عبد القادر بدران عن تذمره من الأهداف التي وصفها بـ “الغريبة” التي يتلقاها فريقه في المباراة الأخيرة من البطولة السعودية.

وقال عبد القادر بدران في تصريح له للموقع الرسمي لقناة “الرياضية” السعودية عقب المباراة “الحمد لله على النتيجة و الشكر الجزيل للرفقاء بتقديم مباراة جيدة، المباراة كانت صعبة و أنت تعرف أن كل المنافسين يأتون من أجل الفوز أو التعادل”.

كما أضاف بدران “كرة القدم في بعض الأحيان تسجّل وتتلقى الأهداف لغياب التركيز، صراحة أصحبنا نتلقى أهدافا غريبة”.

يذكر. أنّ بدران كان صاحب الهدف الأول لفريقه ضمك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption