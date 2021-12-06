بدران: “أعرف جيدا لاعبي المنتخب المصري وأنا تحت تصرف بوقرة”

أكد لاعب المنتخب الوطني، عبد القادر بدران، معرفته الجيدة للاعبي المنتخب المصري، وعزمهم على انهاء دور المجموعات في الصدارة.

وصرح بدران، خلال الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة مصر: “أعرف جيدا لاعبي المنتخب المصري، حيث سبق لي مواجهة فريقي الأهلي والزمالك، رفقة الترجي”.

كما أضاف: “أنا مستعد للعب في أي منصب يريدني فيه المدرب مجيد بوقرة، وجاهز لتقديم الإضافة المنتظرة مني للمنتخب”.

وتابع عبد القادر بدران: ” نطمح لتحقيق الفوز على منتخب مصر، للحفاظ على ثقتنا، والتأهل في صدارة مجموعتنا”.

طالع أيضا:

وجه الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة رسالة للمصرييين قبل المواجهة المرتقبة أمامهم، سهرة يوم غد الثلاثاء، في كأس العرب.

وإستحضر بوقرة، ما حدث في عام 2009، بين الخضر والفراعنة، والتأهل الأسطوري لمونديال 2010 قائلا :”اللي فات مات”.

وواصل :”ما حدث أصبح من الماضي، أنا متحمس للعب مباراة كرة قدم كبيرة، ولعبنا الكان في مصر في أفضل الظروف”.

وسيكون الخضر على موعد ناري عند مواجهة المنتخب المصري. في الجولة الثانية من دوري المجموعات من منافسة كأس العرب، يوم الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي. وحشدت القنوات العربية جيشا من الإعلاميين لتغطية مباراة المنتخبين.

كما ستعرف مباراة الجزائر ومصر حضور قياسي للجماهير بعد إنتهاء التذاكر التي خصصت للمباراة. في حين ستنقل المباراة على قناة “بي إن سبورت” كما ستخصص القناة الأولى “بي إن سبورت أش دي 1” تغطية خاصة لهذا الحدث.

وضمن المنتخبان التأهل بعد فوز كليهما على كل من لبنان والسودان في الجولتين السابقتين. كما ستواصل قناة “الكأس” تغطيتها للحدث الكروي الذي يجري بالعاصمة القطرية الدوحة. وستخصص هي الأخرى تغطية خاصة للحدث. كما سيسمح للمشاهدين متابعة القمة الكروية عبر الانترنت.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp