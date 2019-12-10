بدران: “أعيش أجواء عالمية بمشاركتي في مونديال الأندية”

أبدى الجزائري عبد القادر بدران، لاعب ناي الترجي الرياضي التونسي، سعادته بالمشاركة رفقة ناديه في مونديال الأندية.

وصرح عبد القادر بدران، لموقع “كووورة” العربي: “سعيد بأنني سأشارك لأول مرة في مونديال الأندية، والذي سيكون رفقة نادي الترجي الرياضي التونسي”.

وأضاف: “صراحة نعيش الآن أجواء عالمية، يؤكد أننا ننتمي لفريق كبير، نأمل أن ننجح في مهمتنا ونحقق النتائج التي ينتظرها منا الجميع”.

وتابع بدران: “ندرك جيدا أن المهمة لن تكون سهلة لكننا عاقدون العزم على إسعاد جماهيرنا الكبيرة”.

وجاءت تصريحات عبد القادر بدران، خلال حفل أقامه ناديه أمس الإثنين، بحضور كل اللاعبين والطاقم الفني، لتقديم البدلة الرسمية التي سيتنقل بها النادي لقطر.