بدران: “إن شاء الله يكون نهائي مع المنتخب التونسي”

كشف المدافع الدولي الجزائري عبد القادر بدران عن أمنياته بمواجته المنتخب التونسي في نهائي كأس العالم للمنتخبات العربية.

وتحدث بدران في تصريح للنهار بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السوداني قائلا:

“الحمد لله على هذا الفوز، يعطيهم الصحة “لولاد” قدمنا مباراة كبيرة، أين دخلنا بقوة في البطولة، وهذه فرصة لنا من أجل تحقيق البطولة التي يحلم بها الجميع، صحيح أن الجميع يعتبرنا المرشح الأكبر للفوز باللقب إلا أن هذا لا يدفعنا للتهاون، نحن نحترم كل المنتخبات، وكما تابعتم اليوم إحترمنا المنتخب السوداني، وحققنا النتيجة التي تسمح لنا بمواصلة المشوار بأريحية”.

وأضاف:”نحن نمثل اليوم المنتخب الجزائري، تابعت مباراة تونس يوم أمس لكن التركيز كله مع المنتخب الوطني والشعب بأكمله يتابعنا وإن شاء الله يكون نهائي مع المنتخب التونسي”.