بدران: “الطرد حرمنا من الحفاظ على نفس القوة الهجومية”

اعترف مدافع المنتخب الرديف، عبد القادر بدران، بتأثر التشكيلة الوطنية، بطرد اللاعب آدم وناس، في آخر ثواني الشوط الأول من مواجهة السودان، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، قطر 2025.

وأبرز بدران، أن بداية “الخضر” كانت موفقة إلى أبعد حد، في أول 40 دقيقة من اللقاء، قبل أن يطرد وناس. اثر تلقيه ثاني انذار.

مضيفا في تصريحات خص بها قنوات “الكأس” القطرية، بعد اللقاء: “بعد الطرد تغيرت الحسابات، ولا يمكن أن تواصل بنفس القوة الهجومية”.

وفي المقابل، أشاد المدافع السابق لوفاق سطيف، بعزيمة اللاعبين. وقال: “لقد كانوا رجالا وحاضرين خاصة ذهنيا، لقد قدم اللاعبون كل شيء، والجميع مشكور”.

ليختتم بدران، الذي شارك أساسيا طيلة الـ 90 دقيقة: “نتمنى أن لا تكون بداية غير موفقة. وبالنظر إلى ظروف المباراة، الحمد لله على التعادل”.