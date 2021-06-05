بدران: “بدون زملائي مانقدرش نكون في المنتخب”

شكر مدافع المنتخب الوطني عبد القادر بدران زملائه في المنتخب الوطني الذين ساعدوه على التألق في المباراة الأولى له كأساسي في صفوف الخضر أمام منتخب موريتانيا يوم الخميس الماضي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وتحدث بدران عن مواجهة منتخب مالي على هامش المنطقة المختلطة بين اللاعبين ووسائل الإعلام خلال آخر حصة تدريبية بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

” أشكر كل الناس لي تحبني ودايرة فيا الثقة.. بدون زملائي لا يمكن أن أكون في المنتخب”.

وبخصوص التحضيرات التي تسبق مواجهة منتخب مالي الودية يوم غد الأحد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة قال: “لا يوجد أي تحضيرات خاصة، نحن نحضر لكل المنتخبات بنفس الطريقة، وبنفس الجدية، وإن شاء الله نكون جاهزين لمواجهة الغد”.