بدران: “تأثرنا بالتعادل أمام بوركينافاسو وعازمون على تعويض ما فاتنا”

عاد لاعب المنتخب الوطني عبد القادر بدران، للحديث عن تعادلهم الأخير أمام بوركينافاسو. مؤكدا عزمه رفقة زملائه على تعويض هذا التعثر.

وصرح بدران في هذا الخصوص: “المدرب حاول الإستفسار حول سبب هذا التعادل، قبل أن يعمل على الرفع من معنوياتنا”. مضيفا:” “جميع اللاعبين غضبوا كثيرا بعد هذا التعادل، لأننا كنا قادرين على انهاء المباراة في شوطها الأول بالنظر للفرص التي أتيحت لنا. وهذا التأثر يدل على العقلية التي أصبحت راسخة لدى اللاعبين ورغبتهم الدائمة في تحقيق الفوز”

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وتابع بدران: “المهم أننا لم نخسر المباراة، ومازال أمامنا مباريات أخرى لحصد المزيد من النقاط. وحاليا كل اللاعبين عازمون على تحقيق ذلك. من خلال الأخذ بعين الاعتبار نصائح المدرب”.

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