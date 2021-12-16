بدران: “حققت الهدف الذي كنت أطمح له منذ البداية”
بقلم كريم.تيغرمت
اعتبر مدافع المنتخب الوطني، عبد القادر بدران، بأنه نجح في بلوغ الهدف الذي كان يطمح له منذ البداية، بعد تقمصه ألوان المنتخب الوطني.
وصرح بدران، للموقع الرسمي “للفيفا”: “منذ التحاقي بتونس، أقوم بعمل كبير فنيا، وبدنيا، وأنا أجني ثمار العمل الذي قمت به”.
كما أضاف: “لا أنسى فضل الأندية التي لعبت لها قبل الترجي، على غرار اتحاد البليدة، ووفاق سطيف، أين تعلمت الكثير”.
وتابع عبد القادر بدران: “كان هدفي منذ البداية هو الوصول إلى المنتخب الوطني، ونجحت في تحقيق هدفي”.
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