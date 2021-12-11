بدران: “حققنا التأهل بفضل خبرة لاعبينا ودعم الجماهير”
بقلم كريم.تيغرمت
أهدى لاعب المنتخب الوطني عبد القادر بدران، التأهل الذي حققه رفقة زملائه أمام المغرب، للشعب الجزائري.
وصرح بد ران، عقب الفوز على المغرب: “المباراة لم تكن سهلة أمام منتخب مغربي قوي جدا، والحمد لله على التأهل”
كما أضاف: “نجحنا في تحقيق هذا الفوز والتأهل للدور المقبل، بفضل خبرة لاعبينا، ودعم الجماهير الجزائرية”
وتابع عبد القادر بدران: “الجماهير حفزتنا بمساندتها لنا إلى الدقيقة الأخيرة، والآن سنبدأ التفكير في الدور المقبل، ومواجهة قطر”.
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