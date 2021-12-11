بدران: “حققنا التأهل بفضل خبرة لاعبينا ودعم الجماهير”

أهدى لاعب المنتخب الوطني عبد القادر بدران، التأهل الذي حققه رفقة زملائه أمام المغرب، للشعب الجزائري.

وصرح بد ران، عقب الفوز على المغرب: “المباراة لم تكن سهلة أمام منتخب مغربي قوي جدا، والحمد لله على التأهل”

كما أضاف: “نجحنا في تحقيق هذا الفوز والتأهل للدور المقبل، بفضل خبرة لاعبينا، ودعم الجماهير الجزائرية”

وتابع عبد القادر بدران: “الجماهير حفزتنا بمساندتها لنا إلى الدقيقة الأخيرة، والآن سنبدأ التفكير في الدور المقبل، ومواجهة قطر”.