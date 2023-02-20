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الرياضة

بدران ضمن التشكيلة المثالية في دوري روشن السعودي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بدران ضمن التشكيلة المثالية في دوري روشن السعودي
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تواجد الدولي الجزائري، ومدافع نادي ضمك، عبد القادر بدران، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 17 لدوري روشن السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، عبر تويتر، اليوم الإثنين، التشكيلة المثالية للجولة 17 للدوري.

والتي جاء ضمنها مدافع المنتخب الوطني، عبد القادر بدران، بتنقيط 7.1، بعد تقديمه مستوى جيد في مواجهة فريقه ضد الخليج.

رابط دائم : https://nhar.tv/iEeQO
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