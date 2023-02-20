بدران ضمن التشكيلة المثالية في دوري روشن السعودي
بقلم فيصل زيان بوزيان
تواجد الدولي الجزائري، ومدافع نادي ضمك، عبد القادر بدران، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 17 لدوري روشن السعودي.
ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، عبر تويتر، اليوم الإثنين، التشكيلة المثالية للجولة 17 للدوري.
والتي جاء ضمنها مدافع المنتخب الوطني، عبد القادر بدران، بتنقيط 7.1، بعد تقديمه مستوى جيد في مواجهة فريقه ضد الخليج.
👏 تعرّف على التشكيلة المثالية من #Opta للجولة 17 من #دوري_روشن_السعودي 🌟 pic.twitter.com/KpVitlougo
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 20, 2023
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