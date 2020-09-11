بدران: “فخور بأول تتويج لي مع الترجي التونسي”

الرياضة
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بدران: “فخور بأول تتويج لي مع الترجي التونسي”
بقلم أمير بهلول

كشف “عبد القادر بدران”، مدافع “الترجي التونسي”، عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق فريقه الفوز بالبطولة التونسية في أول موسم للجزائري مع المكشخة.

وقال بدران في تصريحات صحفية: “سعيد أنني اخترت الترجي، الذي يلعب دائما من أجل التتويج وهذا فخر بالنسبة لي”.

وأضاف: “تعبنا كثيرا هذا الموسم، وفي الأخير نجحنا في تحقيق اللقب، قبل الكورونا كنا في أداء تصاعدي وبعدها كانت الأمور نوعا ما عصيبة”.

وتابع: “خيرة اللاعبين الجزائريين وأفضل لاعبي البطولة الجزائرية وقّعوا لنادي الترجي وأعتقد أنهم قدموا الإضافة اللازمة للفريق”.


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