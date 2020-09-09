بدران : “كورونا حرمتني من المنتخب.. وحلمي المشاركة في مونديال قطر”

ينتظر مدافع الترجي التونسي الجزائري عبد القادر بدران بشغف دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي للعودة إلى “الخضر”.

وأكد المدافع السابق لوفاق سطيف في حوار لموقع ” العربي الجديد” أن جائحة كورونا حرمته من تعزيز المنتخب بعد إيقاف النشاطات الرياضية في شهر مارس المنصرم، مضيفا أنه يتمنى العودة إلى صفوف المنتخب الوطني، لتحقيق حلمه بالمشاركة في مونديال قطر 2022. وأثنى بدران على الناخب الوطني جمال بلماضي، حيث اعتبره الأفضل إفريقيا وعربيا، كما أشاد بنجم الخضر رياض محرز مؤكدا أن ما قدمه رياض لايمكن لأي لاعب عربي أو إفريقي تقديمه و تلقى بدران في شهر مارس الماضي دعوة من جمال بلماضي لتدعيم صفوف ” الخضر” إلا أن توقيف النشاطات الرياضية بسبب جائحة كورونا حال دون تسجيل عودته إلى المنتخب، الذي غاب عنه منذ 2018