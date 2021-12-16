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الرياضة

بدران: “لا مجال للمحاباة وسنعمل المستحيل للفوز على تونس”

بقلم كريم.تيغرمت
بدران: “لا مجال للمحاباة وسنعمل المستحيل للفوز على تونس”
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أكد مدافع المنتخب الوطني للمحليين، عبد القادر بدران، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز بنهائي كأس العرب، أمام منتخب تونس.

وصرح بدران، في هذا الخصوص، لموقع “الفيفا”: “عندما نلعب للمنتخب الوطني لا مجال للمحاباة”.

كما أضاف: “تنتظرنا مباراة كبيرة أمام تونس، مع لاعبين نعرفهم ويعرفوننا جيدا، وسنقوم بالمستحيل من أجل الفوز”.

وتابع عبد القادر بدران: “بلغنا هدفنا الأول، بتنشيط النهائي، والآن نفكر في المباراة النهائية، التي نطمح من خلالها لتحقيق اللقب”.

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