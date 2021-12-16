بدران: “لا مجال للمحاباة وسنعمل المستحيل للفوز على تونس”

أكد مدافع المنتخب الوطني للمحليين، عبد القادر بدران، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز بنهائي كأس العرب، أمام منتخب تونس.

وصرح بدران، في هذا الخصوص، لموقع “الفيفا”: “عندما نلعب للمنتخب الوطني لا مجال للمحاباة”.

كما أضاف: “تنتظرنا مباراة كبيرة أمام تونس، مع لاعبين نعرفهم ويعرفوننا جيدا، وسنقوم بالمستحيل من أجل الفوز”.

وتابع عبد القادر بدران: “بلغنا هدفنا الأول، بتنشيط النهائي، والآن نفكر في المباراة النهائية، التي نطمح من خلالها لتحقيق اللقب”.