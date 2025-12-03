بدران :” نحن أبطال كأس العرب وسنعود أقوى خلال المباريات القادمة”

عبّر مدافع المنتخب الوطني، عبد القادر بدران، عن رضاه بالتعادل أمام منتخب السودان في أولى مبارياتهم ضمن منافسة كأس العرب.

مؤكدا أن المجموعة قدمت ما يكفي لتفادي الخسارة رغم الظروف الصعبة التي رافقت اللقاء.

وقال بدران في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “ماذا تريدون تقديم أكثر من مباراة اليوم؟ اللاعبون كانوا رجالا ويعطيهم الصحة”. مشيرا إلى أن الروح القتالية ظهرت بوضوح رغم النقص العددي.

وأضاف قائلا: “نحن أبطال العرب ونبقى أبطالا. البطولة لا تزال طويلة ونملك كل الحظوظ. البطاقة (الحمراء) كانت مبكرة”، في إشارة إلى الطرد الذي تلقاه المنتخب والذي أثّر على مجريات المباراة.

وأكد بدران أن الظروف لم تكن في صالح الخُضر، موضحا: “الظروف لم تساعدنا. كنا ممتازين في الشوط الأول وقدمنا مستويات جيدة. قبل البطاقة الحمراء، وبعد طرد أدم تغيّرت الأمور”.

وختم مدافع “الخُضر” بتأكيد ثقة المجموعة في العودة بقوة خلال المباريات القادمة، معتبرا أن المنتخب يمتلك القدرة على الذهاب بعيدا في منافسة كأس العرب.