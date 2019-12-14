بدران: “هدفنا تشريف الكرة الجزائرية بألوان الترجي”

الرياضة
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بدران: “هدفنا تشريف الكرة الجزائرية بألوان الترجي”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الدولي الجزائري عبد القادر بدران، أنه يسعى رفقة زملائه الجزائريين، في نادي الترجي التونسي، لتشريف الكرة الجزائرية، في تونس، مثلما فعلها يوسف بلايلي سابقا.

وصرح عبد القادر بدران، لموقع “العربي”: “أتمنى أن أقدم للترجي الرياضي التونسي، ما قدمه يوسف بلايلي في وقت سابق”.

وأضاف الدولي الجزائري: “نحن الآن أربعة لاعبين جزائريين في نادي الترجي، ونتمى أن نقدم صورة مشرفة عن اللاعب الجزائري، في تونس”.

وجاءت تصريحات عبد القادر بدران، من دولة قطر، أين يشارك رفقة ناديه الترجي التونسي، في بطولة كأس العالم للأندية.


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