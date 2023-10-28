بدران يتعرض لإصابة على مستوى الأنف

تعرض الدولي الجزائري، ومدافع نادي ضمك السعودي، عبد القادر بدران، إلى إصابة على مستوى الأنف، في لقاء ناديه أمس الجمعة، أمام الأخدود.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، بأن صاحب الـ 31 عاما، أصيب في الأنف. خلال تنافسه على كرة هوائية مع مهاجم فريق الأخدود. في اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 11 من دوري “روشن”.

كما أوضحت ذات الصحيفة، نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن بدران، سيخضع اليوم السبت. لفحوصات معمقة بمستشفى “الحياة الطبي” في خميس مشيط، الراعي الطبي للنادي، لتحديد نوعية إصابته ومدة غيابه عن الميادين.