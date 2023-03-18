بدران يستدعى لتربص “الخضر” تحسبا لمواجهتي النيجر

كشفت إدارة نادي ضم عن دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي للمدافع عبد القادر بدران للانضمام لتربص الخضر.

كما قالت أن الدعوة جاءت لإلتحاق بدران بالتربص المقبل تحسبا للمواجهتين أمام النيجر التي ستلعب بالجزائر بملعب نيلسون مانديلا والثانية التي ستلعب بتونس.

يذكر، ان التربص المقبل سيجري بين 20 و 29 مارس 2023. استعدادا لتصفيات كأس افريقيا التي ستجري في كوت ديفوار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption