بدران يقترب من الدوري البرتغالي

تلقى الدولي الجزائري، عبد القادرن بدران، مدافع فريق وفاق سطيف، عرضا للإحتراف في أوروبا، في فريق برتغالي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد موقع “ديزاد فوت”، عن تلقي المدافع عبد القادر بدران، لعرض من فريق ينشط في السوبر ليغ البرتغالية، ويتواجد ضمن أندية وسط الترتيب.

وأضاف ذات المصدر، أن النادي البرتغالي يسعى لحسم صفقة بدران، في أقرب فرصة، نظرا لحاجته الماسة للاعب في منصبه.

ويتواجد عبد القادر بدران (26 عاما)، محل طلب العديد من الأندية، على غرار فريق سعودي، إلا أنه لازال مرتبطا بعقد مع وفاق سطيف، إلى غاية جوان 2019.