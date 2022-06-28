بدران ينضم إلى ضمك السعودي بعقد لموسمين

وقّع الدولي الجزائري عبد القادر بدران في ضمك السعودي الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودية بعد تجربته الناجحة مع الترجي التونسي.

كما رحّب ضمك بمدافع الخضر بطريقته الخاصة حينما نشر صورة له على الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر” . مغرّدا “بدران ضمكاوي”.

و ستكون الفرصة مواتية لبدران للعب لصالح الفريق السعودي برفقة الثلاثي الجزائري شافعي وزغبة إلى جانب سوداني.

كما يسعى بدران للحفاظ على مستواه في البطولة السعودية التي أصبحت تستقطب انظار الناخب الوطني جمال بلماضي. الذي يستعين بلاعبين منها ومن البطولة القطرية.

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